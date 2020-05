Sampdoria, Colley segue alla lettera il Ramadan: si allena, ma rifiuta anche l’acqua

Omar Colley rispetta in modo rigido il Ramadan, periodo sacro dell’Islam iniziato la sera del 23 aprile e che terminerà il 23 maggio. Secondo quanto riporta ‘Il Secolo XIX’, il gambiano sta seguendo tutti i precetti anche durante la quarantena per il Coronavirus. Oltre al digiuno totale dall’alba al tramonto, Colley durante le sedute di allenamento di questa settimana al centro sportivo avrebbe rifiutato di bere nonostante abbia scelto le ore più calde della giornata. Anche Leris, altro musulmano tra i blucerchiati, segue le regole ma in modo meno rigido.