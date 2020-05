“Scudetto alla Lazio? Non scherziamo!”: la battuta di Paulo Fonseca

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Le squadre sono già al lavoro e c’è chi si concede un po’ di relax e qualche battuta. E’ il caso di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, che pizzicato in un ristorante di Torvaianica, frazione di Pomezia, da ‘Lalaziosiamonoi.it’ si è lasciato scappare un commento ironico sul titolo: “Scudetto alla Lazio? Non scherziamo!“. Ovviamente una battuta scherzosa quella del tecnico ex Shakhtar che, tornando serio, ha aggiunto: “Vincere il titolo è difficilissimo, vedremo chi la spunterà”.