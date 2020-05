“Se la spassa, organizzando feste e grigliate con decine di amici”: ex Inter finisce nella bufera

Nonostante la giovane età, la carriera di Gabigol ha vissuto alti e bassi. L’esperienza in Italia con la maglia dell’Inter è stata deludente, mentre con il Flamengo si è rilanciato. Adesso è finito nella bufera per alcuni episodi successi fuori dal campo e nel periodo di quarantena per il Coronavirus.

Secondo il quotidiano O Dìa, Gabigol starebbe infatti passando le proprie serate tra grigliate e festini, nonostante le restrizioni previste. La denuncia arriva dai suoi vicini di casa nel quartiere di Barra da Tijuca: “Se la spassa di continuo, organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo anche visto con diverse persone alle sue spalle durante una chat in rete. Per non parlare della musica a tutto volume, con la quale ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino”. La polemica è impazzata anche a causa della situazione difficile in Brasile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 881 decessi.