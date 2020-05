Serie A, le date della ripartenza: due orari per i turni infrasettimanali, tre per il weekend

La Serie A sta studiando tutto nei minino dettaglio in vista della ripresa del campionato, prevista per il 20 giugno. Domani la Lega comunicherà il calendario e arrivano anche le prime indiscrezioni. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ gli orari previsti sono due per i turni infrasettimanali (19.30 e 21.45) e tre per i fine settimana (17.15, 19.30, 21.45), domani dovrebbe essere fissato il programma fino alla metà di luglio con tanto di anticipi e posticipi. L’ultima giornata si giocherà in contemporanea. Smentite le prime indiscrezioni, invece, sulla ripartenza: non ci sarà l’anticipo del venerdì nella prima giornata dopo il ritorno in campo. Si dovrebbe cominciare sabato con Torino-Parma alle 19.30, per poi lasciare spazio a Verona-Cagliari alle 21.45. Domenica 21, invece, agli stessi orari: prima Atalanta-Sassuolo, poi Inter-Samp.