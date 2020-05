Serie A, la decisione del Cts: tutta la squadra in quarantena in caso di nuova positività

Arrivano importanti aggiornamenti dopo l’ok del Cts sulla ripresa degli allenamenti di gruppo per la squadre di Serie A a partire dal 18 maggio. Le squadre dovranno essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni, in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi. E’ quanto specificato dall’Ansa che riporta le indicazioni per le variazioni al Protocollo di sicurezza sanitaria formulate dal Comitato tecnico scientifico.

Inoltre, le misure per la ripresa degli allenamenti di gruppo del calcio saranno sotto la diretta responsabilità del medico sociale: è questa un’altra puntualizzazione dal Cts. Il ministro della Salute, Speranza, e il ministro dello Sport, Spadafora, adesso dovranno trasmettere una lettera alla Federcalcio.