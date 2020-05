Serie A, giovedì l’incontro decisivo tra Comitato tecnico scientifico e Figc sul protocollo

Sono giorni sempre più decisivi sulla ripresa della stagione e del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta l’Ansa è stato fissato per giovedì nel primo pomeriggio l’incontro tra il Comitato tecnico scientifico della protezione civile e i dirigenti della Federcalcio per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre del massimo torneo italiano.

Sarà la giornata decisiva per valutare la possibilità di tornare in campo. Non a caso la FIGC ha deciso di far slittare il Consiglio Federale fissato per la giornata di venerdì per riuscire a valutare meglio la situazione. L’incontro servirà anche a stabilire una strada sicura verso la ripresa del campionato. Tra Figc e Cts dovranno essere valutate alcune situazioni, soprattutto il comportamento da tenere in caso di nuovo calciatore positivo. Gli esperti raccomandano la quarantena di 14 giorni per tutto il gruppo, scenario che porterebbe a bloccare nuovamente tutto.

Un accordo sul protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi potrebbe spingere anche il governo a dare l’ok definitivo per il ritorno del campionato.