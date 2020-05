Serie A, Spadafora: “La Figc ha accettato il protocollo, dal 18 si ripartirà con gli allenamenti”

Importantissimo annuncio da parte di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, sulla ripresa del campionato di Serie A. Nel frattempo è stato dato il via libera per gli allenamenti fissati nella data del 18 maggio. “Per la ripresa degli allenamenti, sono arrivati i rilievi del CTS sul protocollo: quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini. Ho ricevuto pochi minuti fa la lettera del presidente FIGC Gravina: sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti”.

Nell’informativa alla Camera, Spadafora ha spiegato i motivi della rigidità del protocollo. “C’è incertezza sull’argomento. L’abbiamo riscontrata all’estero, tra gli opinionisti, i giornalisti, i presidenti, i giocatori. Perché la quarantena obbligatoria per tutta la squadra, se una cassiera positiva in un supermercato non blocca l’azienda? I calciatori stanno a contatto e non si possono utilizzare mascherine. Per quanto riguarda la Germania, invito tutti a considerare il caso della Dinamo Dresda, finita in quarantena per 15 giorni. Non possiamo dunque sottovalutare il problema. Solo qualche settimana fa diversi giocatori sono finiti in quarantena. Vogliamo riaprire il campionato per farlo concludere, il tutto però in sicurezza. La necessità di terminare il torneo deriva da ragioni sportive ed economiche che conosco, soprattutto per i diritti tv”.