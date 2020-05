Serie C: “i playoff anche con le prime classificate? Non è una prospettiva realistica”

Il Consiglio Federale che è andato in scena nella giornata di ieri non ha tolto i dubbi, anzi ha creato maggiore incertezza. Si è deciso di completare i campionati dalla Serie A e Serie C, ovviamente in attesa di una decisione definitiva che verrà presa dal Governo. Soprattutto in Lega Pro la situazione è delicata, esistono infatti dei problemi di tempo e di protocollo, la secondo strada percorribile è quella dei playoff. Addirittura, secondo alcune voci circolate, potrebbero prendere parte anche le prime 3 di ogni gironi, eventualità che però ci sentiamo di escludere. Indicazioni sono arrivate anche dal presidente del Sudtirol Walter Baumgartner, intervistato a Reggina Tv: “non si è parlato di questa cosa, non so chi l’ha messo in giro, non credo sia una prospettiva realistica”.