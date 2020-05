Spagna, tutti i dubbi dell’Assocalciatori: “incertezza su contagi e test ai calciatori”

Anche in Spagna si sta lavorando sulla ripresa della stagione, confermate tutte le incertezze dell’Assocalciatori. Sono stati chiesti dei chiarimenti sul rischio contagio e sui test ai calciatori per evitare la positività al Coronavirus.

“Vogliamo sapere qual è il reale rischio di contagio alla ripresa, se i test ai giocatori spettino al Ministero e come funziona il meccanismo di coordinamento in caso di inosservanza del protocollo. Riteniamo che vadano previste sanzioni severe in casi del genere”. Il sindacato ha chiesto un intervallo di tre giorni tra partita e partita e il divieto di giocare con temperature superiori a 32 gradi.