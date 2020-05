Si spoglia in tutta allegria durante il Consiglio Comunale: la diretta diventa virale [VIDEO]

Inconvenienti da smart working. Si lavora da casa, fa caldo e ci si decide a cambiarsi. Peccato che magari, se si è durante la diretta di un Consiglio Comunale, lo si debba fare quantomeno fuori dall’inquadratura. Forse, il revisore dei conti del Comune di Oristano, pensava di essere effettivamente fuori dall’inquadratura. Purtroppo per lui, però, non è così. E la diretta inizia a diventare virale. Il collega parla, lui si cambia allegramente, come si può vedere nella destra dello schermo del VIDEO in basso. Qualcuno non se ne accorge, qualcuno inizia invece a ridere ma decide di non intervenire. E così, il povero malcapitato, continua tranquillamente. Ma sì, dai, fai come se fossi a casa tua. Ah già…