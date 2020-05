Squalificati Serie A, premio per Bologna e Napoli. Genoa con 3 calciatori in più, Inter decimata

L’ultima giornata del campionato di Serie A è stata veramente scoppiettante, continua la bellissima corsa per lo scudetto con Juventus e Lazio in corsa, mentre l’Inter è un pò distaccata. L’Atalanta si conferma in zona Champions League, nelle altre zone Europa troviamo Roma e Napoli che sembrano in grado di consolidare le posizioni. Avvincente anche la zona retrocessione, ad oggi in Serie B sarebbero Brescia, Spal e Lecce.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Pesantissima multa nei confronti del Sassuolo, 100.000 euro per il problema all’impianto d’illuminazione prima della sfida contro la Juventus. Furiosa la dirigenza neroverde: “come facciamo a pagare questa cifra,il guadagno medio di ogni partita è 1000 euro, al massimo facciamo 500 spettatori”. Inter decimata nella prossima giornata. Nella sfida contro la Spal i calciatori si sono messi a fingere infortuni dopo le raccomandazioni all’intervallo di Conte: “ragazzi, ci fa male la Spal”. Una giornata per Skriniar, Candreva, Barella e Brozovic che sono quelli che hanno simulato di più.

Solo 1000 euro di multa invece per l’Atalanta dopo i cori razzisti dei tifosi nella sfida contro il Brescia. “No al velo integrale, vogliamo quello di grano duro”, secondo il giudice sportivo il comportamento non è stato irriguardoso.

Dopo aver permesso al Milan di giocare con Maldini, è arrivata un’altra decisione clamorosa: nel prossimo match il Parma potrà schierare in difesa Fabio Cannavaro, non è da escludere la presenza in difesa di Nesta e Zaccardo. Non è stato preso alcun provvedimento nei confronti di Carles Perez dopo la tripletta messa a segno contro il Verona: “è una situazione sicuramente anomala, ma valuteremo meglio la situazione nella prossima partita. Un altro gol farebbe scattare un ulteriore campanello d’allarme”.

Il Genoa ha giocato in 14 contro il Torino dopo l’invasione di Cavalli, Galloppa e Cani. Nicola potrà ripetere l’esperimento anche nella prossima partita. Arriva un premio per i difensori di Bologna e Napoli dopo aver bruciato le cabine in plexiglass nelle spiagge: “avete proprio fatto bene, facevano veramente schifo”, ha spiegato il giudice sportivo.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.