Steven Gerrard attacca Gattuso: “E’ uno sbruffone, fa paura come un gattino”

Steven Gerrard attacca Rino Gattuso. L’ex capitano del Liverpool, in un’intervista a ‘So Foot‘, ha raccontato un episodio risalente all’intervallo della finale di Champions del 2005 ad Istanbul, con il Milan avanti 3-0 ma poi rimontato: “Quando sono rientrato nello spogliatoio – riporta Mediagol – ero cotto. Ho pensato, ‘queste putt*** credono che sia finita. Ma si sbagliano’. Ero senza parole, furioso per come avevamo giocato e ricordo il sorrisino di Gattuso. Che andasse a farsi fott***. Per me Gattuso è solo uno sbruffone, uno che sa usare bene le parole in modo aggressivo, ma in realtà fa paura come un gattino. Funziona solo per i suoi tifosi. Per lo spettacolo”.