“A me tagliano lo stipendio e mi devo sentir parlare di Robben? Perché non Batman pure?”: lo sfogo

Grandi annunci per il Botafogo, seppur non ci sia stato niente di concreto sul mercato. Il vicepresidente Ricardo Rotenborg ha infatti confermato l’interesse anche verso Arjen Robben, che ha dato l’addio al calcio non nascondendo tuttavia il desiderio di tornare in campo. Questo, però, ha scatenato l’ira dell’ex attaccante brasiliano Denilson, che si è sfogato ironicamente contro il club ai microfoni di Terra: “Il calcio è ufficialmente una barzelletta. Quindi, visto che cercano Robben, perché non fanno un’offerta anche a Batman?”.

“Immaginate la scena: sono un giocatore del Botafogo, non mi pagano, anzi, mi hanno addirittura tagliato lo stipendio e qualcuno arriva e parla di comprare Robben. Per l’amor di Dio, per favore, abbiate un minimo di responsabilità. I tifosi del Botafogo non hanno bisogno di una situazione del genere. Si tratta di una squadra che sta avendo problemi da un po’, la gente non può parlare di comprare Robben. Anzi, nella situazione in cui si trovano, al Botafogo non dovrebbero neanche pensare a comprare nessuno”.