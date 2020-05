Trauma cranico, ex calciatore in gravi condizioni [NOME e DETTAGLI]

Sono ore di ansia per le condizioni di Kenny Sansom, l’ex Arsenal è finito in ospedale per un trauma cranico. “È ben curato e non ha Covid-19 – è scritto in un messaggio sul suo profilo twitter -. La famiglia e gli amici di Kenny chiedono gentilmente ai media di rispettare la sua e la loro privacy, oltre a quella degli operatori sanitari che trattano Kenny”. In passato ha combattuto con l’alcolismo e la dipendenza dal gioco di azzardo, a causa dei tanti soldi spesi ha perso la casa. In carriera ha collezionato 86 presenze con l’Inghilterra e giocato 394 partite con l’Arsenal. Esperienze anche con Crystal Palace, Newcastle, QPR, Coventry, Everton, Brentford e Watford.