UEFA, le ipotesi per concludere Champions ed Europa League: gare uniche e final four [DETTAGLI]

Il gruppo di lavoro formato da UEFA, Associazione dei club (ECA) e Campionati europei sta attualmente discutendo per decidere il format con il quale portare a termine le competizioni continentali . A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo ‘As’. L’idea è quella di concludere gli ottavi di finale della Champions League (mancano 4 gare di ritorno) per poi disputare i quarti di finale in gara unica, in campo neutro, e semifinali e finale a Istanbul, con una vera e propria final four. La proposta verrà discussa dal Comitato esecutivo il prossimo 17 giugno.

La bozza del calendario prevede il riavvio delle competizioni europee dal 6 agosto (Europa League) e la Champions League si giocherebbe in gara singola da sabato 8 agosto. Questo calendario, se finalmente approvato, significherebbe dover ritardare l’inizio della prossima stagione. Di conseguenza , le partite della Nations League dovrebbero essere posticipate di quel mese. L’esecutivo Uefa dovrà esaminare anche la disponibilità ad ospitare gli Europei del 2021 da parte di tutte le 12 città prescelte: almeno tre infatti avrebbero dubbi a causa della pandemia di Coronavirus.