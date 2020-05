Si erano espressi più volte in merito, nell’ultima occasione diverse settimane fa. Adesso, gli ultras dell’Atalanta escono nuovamente allo scoperto con uno striscione per rivendicare il loro pensiero contro la ripresa del calcio: “Il nostro dolore volete dimenticare. Ma senza la sua gente non ha senso tornare a giocare“, la frase presente nello striscione appeso fuori dallo stadio della compagine orobica, come si evince dall’immagine di copertina dell’articolo.