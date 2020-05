“In allenamento Mancini era davvero il peggiore di tutti, una vera spina nel fianco. Disturbava moltissimo, se riuscivo evitavo di allenarmi insieme a lui, proprio non mi ci trovavo. L’età poi tranquillizza, da allenatore mi ha dato tanto, è stato perfetto come mentore, ma davvero l’opposto quando ci si allenava”. Parla così di Roberto Mancini, in una diretta Instagram sul canale della Sampdoria, l’ex centrocampista Juan Sebastian Veron.