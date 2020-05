“Voci sul Milan scandalose, con Berlusconi non sarebbe successo”, la certezza di Walter Novellino

Anche Walter Novellino attende novità sulla ripresa dei campionati, nel frattempo l’allenatore parla del presente ed affronta anche l’argomento Milan in un’intervista a PianetaMilan.it. Sulla ripresa: “Perché non dovrebbe farlo? Se le condizioni lo permettono un tentativo va fatto, poi è normale che parliamo di un periodo molto particolare a livello psicologico. Inoltre c’è da considerare che le squadre devono riprendere un certo lavoro, ritrovare la condizione fisica e quella mentale”.

Si parla con insistenza dell’arrivo di Ralf Rangnick in panchina al Milan. “Trovo scandalose queste voci intorno ad una società come il Milan. Mettere in dubbio il lavoro di Stefano Pioli è allucinante, sta facendo crescere i giovani in maniera molto positiva. Si parla di Rangnick insistentemente, di Zvonimir Boban e di Paolo Maldini al capolinea. Tutto questo non fa bene al Milan e forse prima non sarebbe mai successo”.

“Con Silvio Berlusconi Presidente e Adriano Galliani amministratore delegato queste voci non sarebbero mai circolate. Se vuole le racconto un aneddoto … Eravamo a Perugia e il Milan venne a fare un’amichevole dalle nostre parti. Casualmente, nello stesso ristorante, c’eravamo io e i dirigenti del Milan a tavoli differenti ovviamente. Galliani si alzò di sua spontanea volontà, venne da e mi salutò. Quando feci per andar via trovai il pranzo pagato da loro. Le persone sono importanti, fanno la differenza”.