“A 19 anni comprai una macchina, Wise mi prese per il collo e mi ordinò di andare a restituirla”, il retroscena

John Terry è stato una vera icona per il Chelsea, uno dei difensori più forti degli ultimi anni. Nel corso della carriera non sono mancati gli episodi fuori dal campo, svelato un aneddoto ai tempi dell’esperienza con i Blues rilasciato durante il podcast Footballer’s Guide to Football.

“Avevo 19 anni e ottenemmo un ricco bonus per la qualificazione in Champions League. Allora pensai di comprare una macchina ma quando arrivai al centro sportivo a bordo di questa vettura, Wise mi prese per il collo e mi ordinò di andare a restituirla. Mi ha dato ottimi consigli, mi fece capire che era meglio investire i soldi su una casa. Gli sarò sempre grato per quello che mi ha insegnato: si prendeva cura dei più giovani, non si concentrava solo sulla prima squadra”.