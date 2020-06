Un ex Inter si dà all’alcol, nasce il gin con albicocche e prugne: “I succhi di frutta li lascio ad altri”

L’alcol diventa un business per Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, oggi in Cina allo Shanghai SIPG. L’austriaco ha infatti deciso di investire in una nuova attività e di lanciare il proprio brand: nasce così l’Arnautovic Gin, 40% alcol e realizzato con albicocche austriache e prugne serbe, che rimandano alle sue origini. Sentiamo spesso di carriere calcistiche rovinate dall’alcol, in questo caso se ne fa un uso più pratico. Il tutto è stato così presentato da Arnautovic a ‘Sky Sport Austria’: “Lo faccio io, quindi è buono sicuramente. I succhi di frutta li lascio ad altri”. In basso il VIDEO.