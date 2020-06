Bollettino Coronavirus, oggi il numero di morti più basso dal 28 Febbraio [DETTAGLI]

Come ogni giorno è stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus. Ecco la situazione nel dettaglio che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 26 morti, 640 guariti e 303 nuovi casi su 28.107 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo l’1,0% dei test effettuati. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259, pari all’85,5% di quelli di tutt’Italia. Oltre alla provincia di Bolzano sono 8 le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. Era dal 28 di febbraio che non si registrava un numero così basso di morti: quel giorno furono 21 mentre il giorno dopo furono 29. In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono state 8 vittime, a fronte delle 21 di ieri.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

237.290 casi totali



34.371 morti

177.010 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 25.909. Questi pazienti sono così suddivisi:

3.489 ricoverate in ospedale ( 13,4% )

( ) 207 ricoverate in terapia intensiva ( 0,8% )

( ) 22.213 in isolamento domiciliare (85,8%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 2 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 105 in meno, per un totale di 107 ricoveri in meno.