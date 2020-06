Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: sorprese per Sarri, una in attacco

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, in serata la sfida tra Bologna e Juventus. La squadra di Maurizio Sarri non sta attraversando un buon momento di forma, le due partite di Coppa Italia non sono state entusiasmanti. L’obiettivo scudetto è sicuramente fondamentale per il futuro dell’allenatore ex Napoli. Sorprese di formazione per i bianconeri, in attacco c’è Bernardeschi al posto di Douglas Costa. In difesa Cuadrado al posto di Danilo e De Sciglio, a centrocampo Rabiot. Di fronte una squadra molto difficile da incontrare, il Bologna.

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

Bologna (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks, Svanberg, Medel, Soriano, Orsolini, Sansone, Barrow.

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo.