Bundesliga, Petersen-gol e il Friburgo batte di misura il Monchengladbach: la classifica aggiornata

Anticipo serale del venerdì per quanto riguarda la 30ª giornata di Bundesliga, il primo grande campionato europeo a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Tra Friburgo e Borussia Monchengladbach a spuntarla sono i padroni di casa, che vincono per 1-0 grazie ad una rete di Petersen al 58′ e si avvicinano al sesto posto. Con questa sconfitta, invece, gli ospiti rischiano di farsi sfuggire il quarto posto dal Bayer Leverkusen, che comunque domani ha un impegno ostico in quanto si troverà di fronte il Bayern Monaco. Di seguito la classifica aggiornata.

BAYERN MONACO 67 BORUSSIA DORTMUND 60 LIPSIA 58 B. MONCHENGLADBACH 56 BAYER LEVERKUSEN 56 WOLFSBURG 42 HOFFENHEIM 42 FRIBURGO 41 HERTA BERLINO 38 SCHALKE 37 EINTRACHT FRANCOFORTE 35 COLONIA 34 AUGUSTA 31 UNIONE BERLINO 31 MAGONZA 28 FORTUNA DUSSELDORF 27 WERDER BREMA 25 PADERBORN 19