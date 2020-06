Cadono le accuse di stupro per Hudson-Odoi, e lui esce allo scoperto [FOTO]

E’ stato accusato di stupro, ma ha aiutato in silenzio la polizia a ricostruire la reale vicenda, uscendone pulito. E, adesso, il giovane calciatore del Chelsea Hudson-Odoi ha deciso di uscire allo scoperto e parlare di quanto accaduto. Questo, quanto pubblicato sul suo profilo Instagram.

“In un momento in cui ci sono in ballo cose ben più importanti in giro per il mondo, probabilmente avrete saputo che sono state mosse delle accuse molto gravi nei miei confronti. Io sono rimasto in silenzio e ho aiutato la polizia nel corso di tutta l’inchiesta, perchè sapevo che sarebbe arrivato presto il giorno in cui la ne sarei uscito pulito e con la reputazione intatta. E a seguito di una lunga e minuziosa investigazione, la polizia ha confermato che le accuse nei mie confronti non avranno seguito”.

“Vorrei utilizzare questa piattaforma per ringraziare tutti quelli che sono stati dalla mia parte e che mi hanno supportato in questo momento molto complicato. Ho imparato che essere un calciatore e giocare in uno dei migliori club del mondo comporta una grande responsabilità. E per questo voglio guardare avanti e utilizzare le possibilità che mi dà essere un giocatore del Chelsea per essere il miglior modello possibile per gli altri”.