Calciomercato Atalanta, ufficiale il riscatto di Pasalic dal Chelsea [CIFRE e DETTAGLI]

Mario Pasalic è a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta. Gli orobici hanno infatti riscattato il cartellino del centrocampista croato dal Chelsea per 15 milioni. “Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Pasalic dal Chelsea. Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso. Il centrocampista croato ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, impreziosite da 15 gol e 13 assist”, si legge nel comunicato.