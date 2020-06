Benevento, nomi da capogiro per la Serie A: non solo Sturridge e Gervinho, i sogni sono due…

Tra il Benevento e la Serie A c’è di mezzo soltanto la matematica. Al ritorno in campo dopo il lockdown, i giallorossi hanno ripreso da dove avevano terminato: vincendo. Manca ormai poco perché si possa decretare il loro ritorno in massima serie dopo un campionato più che dominato. Questa volta, però, si eviterà di commettere lo stesso errore di tre anni fa, quando il club campano bagnò l’esordio in A con un torneo pressoché anonimo.

Adesso, già a leggere i nomi sul taccuino del ds Pasquale Foggia, vengono i brividi. Calciatori da capogiro per una società neopromossa ma che dimostrano le intenzioni di essere protagonista. Al rumors di Sturridge, che circola ormai da qualche settimana, è seguito anche quello di Gervinho. Ma i sogni sono due, Llorente ed Hamsik, di cui ha parlato il dirigente giallorosso in un’intervista a ‘Il Mattino‘.

“Llorente? È un giocatore che per noi sarebbe il top. Il presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale. Non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e il fratello agente. Se ho mai pensato ad Hamsik? Certo che sì. Ma sarebbe troppo costoso e oneroso”.