Il mercato post Coronavirus: ecco chi sono e quanto costano i calciatori più cari al mondo

Kylian Mbappé resta il calciatore più costo al mondo. In base alla stima fatta dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, in base a un algoritmo che tiene conto di fattori come l’età del giocatore, la durata del contratto o il club di appartenenza, il francese (in caso di cessione) frutterebbe 259,2 milioni di euro. Alle spalle di Mbappé ci sono quattro calciatori inglesi: Sterling, Sancho, Alexander-Arnold e Rashford. Nella Top Ten anche Salah, Mané e Griezmann. Per trovare il primo giocatore della Serie A bisogna scorrere sino al 18° posto, dove c’è Matthijs de Ligt, valutato 104,7 milioni di euro. Lionel Messi si piazza 21° con 100,1 milioni, mentre Cristiano Ronaldo, calciatore più anziano in classifica, è al 70° posto con una valutazione di 62,8 mln.