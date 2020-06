Colpo di scena in Ligue 1: bloccate le retrocessioni!

A causa dell’emergenza Coronavirus la Ligue 1 è stata sospesa definitivamente, si è deciso di di decretare comunque i verdetti di titolo, zona Europa e retrocessione. Oggi, una decisione a sorpresa, che rischia di cambiare le carte in tavola. Come riporta anche ‘Il Corriere della Sera’ il Consiglio di Stato ha annunciato di aver sospeso la retrocessione di Amiens e Tolosa per la prossima stagione.

Il blocco delle retrocessioni apre dunque a nuovi scenari. In particolar modo, si starebbe pensando di bloccare le ultime due retrocessioni e confermare la promozione di Lorient e Lens. Il prossimo campionato sarebbe, dunque, a 22 squadre.