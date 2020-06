Comitato tecnico scientifico, niente ripresa calcetto e sport di contatto

Non sono confermate le notizie trapelate nelle ultime ore. Non è stata ufficializzata la ripresa del calcetto e altri sport da contatto a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche. Secondo quanto riporta l’Ansa, è questo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico. Sugli sport di contatto il Cts conferma che, “in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale, con il rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni come negli sport da contatto, debbano essere rispettate le prescrizioni del distanziamento e della protezione individuale”.