La confessione del giocatore: “ho vinto la partita dopo una sbornia”

Clamorose rivelazioni del tennista Nick Kyrgios, come riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’ durante un podcast con l’amico e comico Elliot Loney, ha ricordato un curioso episodio della sfida dei Masters 1000 di Cincinnati, nel 2017 contro Nadal: “Siamo usciti e siamo stati benissimo. Prima di scendere in campo, sapevo di dover servire bene e giocare in modo super aggressivo se volevo avere una chance. Non riuscivo nemmeno a muovermi, forse avevo ancora i postumi della sbornia”. Sorpreso anche lo stesso Elliot Loney. “Non soltanto stavi dominando contro uno dei migliori giocatori al mondo, ma eri stato fuori con noi tutta la notte. Ero incredulo di come riuscissi a giocare a quel livello dopo aver trascorso tutta la serata fuori a divertirti”.