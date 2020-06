Convocati Napoli, in lista Manolas e Lozano. C’è anche lo squalificato Ospina

CONVOCATI NAPOLI – Manca poco per la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus, oggi va in scena l’ultimo atto della competizione. Sono 27 i calciatori scelti dall’allenatore Gennaro Gattuso per la partita, la nota più importante è il recupero del difensore Manolas, nell’elenco figura anche l’attaccante Lozano, nonostante il battibecco con l’allenatore. A sorpresa c’è anche Ospina, il portiere è però squalificato e sicuramente non prenderà parte al match.

ECCO L’ELENCO COMPLETO

Portieri: Meret, Idasiak, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik.