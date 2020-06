Coronavirus, 6 calciatori squalificati 6 mesi: sono andati a bere dopo l’allenamento [DETTAGLI]

Durissimo provvedimento nel mondo del calcio. Il Coronavirus in Cina non è stato del tutto sconfitto e per questo motivo non sono permesse leggerezze in grado di compromettere la situazione. Sei calciatori della nazionale Under-19, come riporta l’agenzia ufficiale di stampa Xinhua, sono stati sospesi per 6 mesi da tutte le attività calcistiche per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

La violazione è arrivata dopo un allenamento, i giocatori hanno deciso di uscire e di andare a bere. Come sottolinea il comunicato federale: “è stata una violazione severa delle regole imposte alla squadra per il controllo dell’epidemia. E ha causato un’influenza negativa su tutto il gruppo”. Si tratta tutti di calciatori importanti per la Nazionale under-19, come conferma il selezionatore Cheng Yaodong. “Tutti si sono resi conto della gravità della situazione, è una gran perdita per la nazionale e forse avrà effetti ancora più grandi sugli stessi calciatori”.