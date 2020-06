Coronavirus, Conte annuncia la Fase 3: “Strada giusta, ora nuovo inizio. Investimenti per istruzione e ricerca”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha annunciato l’inizio della Fase 3 in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Questi alcuni passaggi chiave: “Nonostante la riapertura infatti gli ultimi monitoraggi non segnalano situazioni critiche né sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio in calo. Trend dei nuovi positivi in calo in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia: ciò dimostra che la strada è quella giusta. Facciamo attenzione: gli unici strumenti con cui possiamo tutelarci sono il distanziamento fisico e, ove serve, la mascherina. Questa crisi deve essere l’occasione per creare il Paese che vogliamo. Dovrà essere un nuovo inizio”.

Previsti, spiega il Premier, investimenti in istruzione, ricerca, scuola, economia digitale, alleggerimento della burocrazia. Occorre inoltre una seria riforma fiscale: “Il nostro fisco è iniquo e inefficiente, serve una seria riforma fiscale. Dobbiamo lavorare per capitalizzare e sostenere le nostre imprese e filiere. Dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici e privati tagliando la burocrazia. Dovremo accompagnare tutto il sistema Italia verso una vigorosa e decisa transizione verso l’economia sostenibile. Dobbiamo digitalizzare il paese e realizzare la banda larga, inoltre dobbiamo lavorare all’alta velocità di rete“.

Prosegue Conte: “Il Sud avrà una attenzione privilegiata. Con il ministro Provenzano stiamo lavorando ad una fiscalità di vantaggio per l’intero Meridione. Se riusciamo a coniugare una fiscalità di vantaggio con gli investimenti programmati possiamo rendere attrattivo davvero il nostro Sud”.

Infine sulla scuola: “Sicuramente a settembre si riaprirà, dobbiamo fare di tutto per assicurare ai nostri studenti il ripristino di una fase di normalità”.