“Dembelé ha detto sì alla Juventus”, l’affare con il Barcellona entra sempre più nel vivo

E’ sempre più caldo l’asse di calciomercato tra Juventus e Barcellona. In attesa di una risposta dal centrocampista Arthur, nel mirino dei bianconeri è finito anche l’attaccante Dembelé. L’esperienza del francese con i blaugrana non è stata positiva, ma le qualità dell’ex Borussia Dortmund non sono in discussione. Ed in più i margini di miglioramenti sono ampissimi.

Secondo il Mundo Deportivo l’attaccante potrebbe rientrare nella trattativa per Pjanic o arrivare semplicemente in prestito secco. Si tratta di un pallino del dirigente Paratici, l’ultima novità è che Dembelé sarebbe entusiasta dell’esperienza in bianconero, l’intenzione è quella di rilanciarsi e quella della Juventus sarebbe una soluzione ideale. A favorire la trattativa sarebbe il rapporto d’amicizia che lega il dirigente bianconero all’agente del francese, Moussa Sissoko.