Dybala spaventa la Juventus: “sarebbe bello giocare con Messi. Rinnovo? Per ora non c’è nulla”

Paulo Dybala si candida ad essere un grande protagonista del finale di stagione in Serie A, ma a tenere banco è anche il futuro dell’argentino. Senza dubbio è uno dei maggiori talenti e le richieste non mancano. Intervistato dalla CNN, Dybala si è detto cauto su un imminente rinnovo con i bianconeri, come riporta anche Goal.com.

“Rinnovo? Per ora non c’è nulla. Ho un anno e mezzo di contratto, non è tanto, e capisco che visto quanto accaduto col Coronavirus non è facile per il club, ma altri calciatori hanno rinnovato… Quindi aspettiamo. Ovviamente sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io amo molto la gente. Ho un grande apprezzamento per il club e le persone che sono qui, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente a un certo punto parleremo. O forse no, non lo so. Ad un certo punto potrebbe esserci un possibile rinnovo, ma dipende dalla Juventus”.

Il Barcellona: “la verità è che è un club enorme e Messi lo rende ancora più grande. Sarebbe molto bello giocare con lui. Anche la Juventus è un club incredibile, grandissimo e pieno di storia, dove giocano grandi campioni. Abbiamo così tanta qualità che potremmo schierare due squadre, con compagni con Buffon e Cristiano Ronaldo che rendono il club è ancora più grande”.