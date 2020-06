Felipe Melo, ancora frecciate: “volevo andare all’Inter, non alla Juventus”

Felipe Melo non è mai banale. Il centrocampista brasiliano non ha peli sulla lingua e continua a lanciare frecciate alla Juventus. Il centrocampista del Palmeiras ha concesso una lunga intervista ad AS e ha parlato del periodo trascorso nel campionato italiano.

“Ricordo che l’Inter mi cercava e io volevo andare lì, non alla Juventus. Alla fine i bianconeri hanno pagato la clausola e li ringrazierò sempre per questo, mi hanno permesso di conoscere il mondo Juve che è fenomenale. Per me è tra i migliori cinque club al mondo, dopo tutto ci gioca Cristiano Ronaldo!”.