Formazioni ufficiali SPAL-Cagliari: torna Joao Pedro, tridente per Di Biagio

Formazioni ufficiali SPAL-Cagliari – La SPAL torna in campo e non può più sbagliare. I ferraresi sono distanti dalla zona salvezza e hanno un solo risultato possibile: la vittoria. I sardi, sconfitti nel recupero contro il Verona, vogliono subito rialzare la testa per evitare brutte sorprese nel finale di stagione. Di Biagio si affida ai gol di Petagna, Zenga ritrova il fondamentale contributo di Joao Pedro.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro.

Cagliari (3-5-2): Olsen, Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone.