Gol Lukaku, azione perfetta dell’Inter contro la Sampdoria. Poi raddoppia Lautaro [VIDEO]

GOL LUKAKU – In campo Inter e Sampdoria per l’ultimo match valido per i recuperi del 25esimo turno del campionato di Serie A. Nei primi minuti una sola squadra in campo, l’11 di Antonio Conte. I Blucerchiati in grossa difficoltà. Il match si sblocca dopo appena 10 minuti, grandissima azione della squadra di casa. Ottima partita per Eriksen che serve Lukaku, l’attaccante belga non sbaglia davanti ad Audero. Al 32′ il facile raddoppio di Lautaro. In basso ecco il video del gol.

Great team goal by Inter. Inter 1-0 Sampdoria (Lukaku) and a lovely backheel from Lautaro in the build up pic.twitter.com/Acmy7lGtAp — Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 21, 2020