Infortunio Ibrahimovic, l’esito degli ultimi accertamenti: buone notizie per Pioli

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC – Il Milan è reduce dall’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto al campionato con l’obiettivo di concludere al meglio la stagione. Arrivano aggiornamenti che riguardano le condizioni dell’attaccante Zlatan Ibraihimovic.

Oggi il giocatore del Milan si è sottoposto a nuova risonanza magnetica presso la clinica Columbus, la condizione generale è in netto miglioramento. Ibra dovrebbe rimanere fermo per altri 10 giorni, l’obiettivo è quello di rientrare per Milan-Roma in programma il 28 giugno.