Infortunio Quagliarella, l’attaccante della Samp out contro l’Inter

INFORTUNIO QUAGLIARELLA – Brutte notizie in casa Sampdoria in vista della ripresa del campionato di Serie A, i blucerchiati saranno chiamati dalla difficile partita contro l’Inter. Non sarà presente al match l’attaccante Fabio Quagliarella, il giocatore non ha preso parte alla seduta con i compagni e le possibilità di vederlo in campo sono ormai pari allo zero. Al suo posto Claudio Ranieri sembra intenzionato ad avanzare Ramirez che sarà in coppia con Gabbiadini, l’altra soluzione porta a Bonazzoli.