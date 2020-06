Italia 2006, i retroscena: “Lippi in discussione dopo Calciopoli e qualcuno non ci voleva al Mondiale…”

Simone Perrotta, uno degli eroi dell’Italia al Mondiale 2006, ha parlato a Rai Radio 2 svelando alcuni retroscena che precedettero la competizione. “Era un momento storico particolare per il calcio italiano – riporta alfredopedulla.com – era appena scoppiata Calciopoli, qualcuno aveva messo in discussione addirittura mister Lippi per una serie di vicissitudini che comunque non lo colpirono in maniera personale. Altri giocatori erano stati coinvolti, qualcuno aveva caldeggiato l’idea di escluderci da quel Mondiale. Tutte quelle critiche, tutte quelle parole, non hanno fatto altro che aumentare la nostra convinzione”.