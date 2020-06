Lutto nel calcio, muore a 46 anni un leggendario centrocampista: fatale la rottura di un aneurisma [NOME]

La notizia di un tragico lutto scuote il mondo del calcio. E’ morto a soli 46 anni il leggendario centrocampista polacco Piotr Rocki. Ricoverato in gravi condizioni domenica, l’ex calciatore del Legia Varsavia ha perso la sua battaglia. Fatale la rottura di un aneurisma. In carriera ha vestito le maglie di Polonia Varsavia, Legia, Ruch Radzionków e Gorbik Zabrze, tra le altre. Rocki ha segnato 44 gol in 291 partite nell’Ekstraklasa, ha vinto due volte la Coppa di Polonia e la Coppa di Lega e una volta la Supercoppa.