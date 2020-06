“Maxi Lopez? Mi diceva negro di m…, è il giocatore più stupido con cui ho giocato”

Maxi Lopez finisce nella bufera. L’attaccante del Crotone ha ricevuto pesanti accuse da parte di Marcelo Benevenuto, difensore del Botafogo, riferite al periodo in cui giocava nel Vasco da Gama. “Mi diceva negro di m… – le sue parole a radiomitre.cienradios.com – E’ il giocatore più stupido con cui ho giocato. Non gli ho fatto nulla durante la partita e non ne ho parlato con nessuno. Ho mantenuto il controllo, ma quando sono tornato a casa, mi sono seduto e ho pensato: ‘Se giocheremo di nuovo contro Vasco, verrò espulso'”.