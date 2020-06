Mertens segna ed entra nella storia del Napoli: è il miglior marcatore di sempre degli azzurri

Dries Mertens entra di diritto nella storia del Napoli. Grazie al gol segnato all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il belga raggiunge quota 122 reti e supera Marek Hamsik, diventando il miglior marcatore di sempre dei partenopei. Un altro record per Ciro (come lo hanno ribattezzato i tifosi del Napoli) che già era capocannoniere della storia del Napoli in Champions con 16 reti e miglior marcatore belga della storia della Serie A con 90 gol. Un altro record per festeggiare l’imminente rinnovo di contratto.