Brutta disavventura per il calciatore del Milan Samu Castillejo. Due ragazzi lo hanno derubato puntandogli la pistola alla faccia. E’ lui stesso a confessarlo, meno di un’ora fa – con un brevissimo messaggio sul proprio profilo Instagram. “Ma a Milano tutto apposto – scrive in un italiano non proprio perfetto – Mi hanno rubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia”, si legge come recita la foto in in basso.