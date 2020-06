Milan, Rangnick verso il doppio ruolo: sfuma l’inglese Mitchell [DETTAGLI]

Sempre più Ralf Rangnick nel futuro del Milan. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, c’è stato un incontro praticamente decisivo nei giorni scorsi. Dall’ambiente rossonero filtrano smentite, anche se nel colloquio tra Rangnick e Gazidis si dovrebbe essere delineato il futuro del club. Ci saranno gli addii di Maldini e Massara, con il tedesco che rivestirà il doppio ruolo di manager e allenatore. Veste non nuova a Rangnick, che diverse volte in carriera ha ricoperto il doppio incarico, ma completamente rivoluzionaria in Italia. L’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull del Lipsia avrebbe voluto avere accanto a sé l’inglese Mitchell, che però è rimasto ammaliato dal progetto Monaco e si trasferirà nel Principato a fine stagione.