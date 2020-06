“Nel mio Paese il 99% dei calciatori dichiara meno anni. Mi sono abbassato l’età per diventare professionista”

Nel corso degli anni non sono mancate i riferimenti sull’età di alcuni calciatori, il caso più clamoroso nel calcio italiano è stato quello di Luciano, anzi Eriberto. Adesso le polemiche aumentano grazie alle dichiarazioni di Guirane N’Daw. L’ex calciatore senegalese ha fatto discutere alla TV nazionale IGFM. “Sono certo che nel mio paese il 99% dei calciatori dichiara meno anni di quanti ne ha davvero. E come tutti i senegalesi, mi sono abbassato l’età per diventare professionista in Europa”.

“I calciatori senegalesi sono fisicamente molto piccoli. E quando arrivano in Europa, si ritrovano a giocare contro ragazzi di 15 anni che sono più forti di loro. In Africa, se un giocatore non si abbassa l’età, non ha possibilità di andare a giocare in Europa. È una realtà, punto”.