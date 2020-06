Morta sorella Gattuso, il cordoglio del mondo del calcio: dal Napoli al Milan [I MESSAGGI]

Un gravissimo lutto ha colpito nelle scorse ore la famiglia Gattuso. E’ morta la sorella dell’allenatore del Napoli. Ricoverata all’ospedale di Varese in seguito ad un malore accusato a febbraio, la 37enne Francesca è venuta a mancare per le complicazioni legate ad una grave forma di diabete. Tanti i messaggi di cordoglio del mondo del calcio, a cominciare da quello del Napoli: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino”.

Anche il Milan, per tanti anni squadra di Gattuso da calciatore, si è unito al dolore: “La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori. Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri. Per tutto il club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca. Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite”.

Anche altre società hanno espresso la propria vicinanza. Tra queste Udinese, Verona ed Empoli: “L’Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo si stringono attorno a mister Gennaro Gattuso per la tragica scomparsa della sorella Francesca. A lui e a tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del club”.

“Hellas Verona FC esprime la più sentita e sincera vicinanza a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca, estendendo i sensi del più profondo cordoglio a famiglia, parenti e amici”.

“In campo eri abituato a non mollare e non lo farai nemmeno adesso in questo difficile momento. Forza mister Rino Gattuso, tutti noi siamo con te e ti siamo vicini”.