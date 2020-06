Napoli-Inter, Conte: “le statistiche parlano chiaro, abbiamo dominato”

Pareggio per l’Inter contro il Napoli, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il risultato non basta per raggiungere la finale. Ecco le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte ai microfoni Rai. “Nelle due partite meritavamo molto di più, oggi non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo creato tanto, abbiamo mancato di cattiveria, Ospina ha fatto parate straordinarie. Potevamo evitare la leggerezza in occasione del gol del Napoli, ma questa è la strada giusta. Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo creato tanto. Si può migliorare in tutto, soprattutto nella cattiveria. Ho poco da rimproverare per prestazione. Mi dispiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale”.

“Il Napoli ha fatto una partita chiusa, in queste situazioni non è mai semplice. Abbiamo creato tantissimo, anche con i centrocampisti. Sono contento per Eriksen che si sta integrando. Le statistiche parlano di una squadra che ha dominato. E’ stata commessa una leggerezza in occasione del gol. Il risultato positivo o negativo indirizza le critiche, ma ripeto che sono contento. Non abbiamo fatto mai giocare il Napoli. Questi sono i fatti”.