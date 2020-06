Lungo il periodo di inattività non solo per i calciatori, ma pure per i direttori di gara. Anche loro sono stati in lockdown e anche loro, dunque, rischiano qualche problema fisico alla ripresa. E così l’arbitro Rocchi, durante Napoli-Inter, è stato vicino a fermarsi. Nello scatto che ha portato al pari degli azzurri, con il lancio di Ospina verso Insigne, il direttore di gara ha risentito di un piccolo problema muscolare. Gioco sospeso per qualche secondo, spray alla gamba e tutto risolto.